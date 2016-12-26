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الشرق الأوسط

تلويح التجار بإيقاف استيراد القمح يهدد اليمن بأزمة جديدة

من قبل اياد الموسمي منذ 4 ساعات
تاجر للمحاصيل الزراعية

رووداو - أربيل

بخطى متثاقلة بدأ أحمد الغزيل الموظفُ الحكومي مشواره الشهري لشراء مؤنة منزله المقدرة بخمسين كيلوغرام من الطحين، لكنه فوجئ بارتفاع الأسعار بمقدار 10. % .  
 
عجز الغزيل عن دفع  قيمة الكمية المطلوبة، وحتى لا يعود إلى منزله خالي اليدين، أكتفى بشراء كيلوغرام واحد فقط، يمكن أن يسد به حاجة أسرته ليوم واحد. 
   
وقال أحمد الغزيل، وهو موظف في شركة الكهرباء، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "أصحاب المتاجر لم يعد يبيعوا للناس بالآجل نظراً لتأخير صرف المرتبات البعض لم يستلم منذ خمسة الى اربعة أشهر بالإضافة الى فجوة الاسعار بين المرتبات والأسعار حتة لو تم تسلم المرتبات".

ارتفاع أسعار القمح يعد التهديد الأكبر لملايين اليمنيين الذين أصبحوا عاجزين عن تأمين السلع الغذائية الرئيسية لأسرهم، خاصة في ظل توقف السلطات عن دفع  المرتبات.   

فيما قال صاحب مخبز الأخوين، وسيم بجاش، إن "المواطنين لم يمتلكوا الأموال الكافية للشراء بسبب توقف أعمالهم، واليوم يشترون نصف من ماكانوا يشترونه سابقاً"، لافتاً أن "الزبائن تراجع اقبالهم".

وتستورد اليمن خمسة وتسيعن بالمئة من احتياجها، وهو ما جعل مخاوف الناس هنا تتعاظم من انعدام أهم السلع الغذائية بالنظر إلى الأسباب التي يطرحها مستوردو القمح.   

وأوضح، تاجر المحاصيل الزراعية، علي الكبوس، أن "مشكلتنا كتجار كنا نقوم بفتح الاعتمادات عبر البنك المركزي أما الآن لدينا صعوبات، وما نقوم به من حالياً بتحويل الأموال عبر صرافين وهناك مخاطرة تحول التاجر المستورد عبر الصرافين أي أننا نخاطر بأموالنا مخاطرة".

أزمات متوالية تضاعف من تدهور الوضع الإنساني، رغمَ تحذيرات المنظمات الدولية من أن اليمن لم يعد قادراً على تحمل المزيد. 

ما بين تلويح مستوردو القمح وقرار نقل البنك المركزي ثمة شعب قادم على أزمة غذاء على المستوى القريب مالم يتم تلافي المشكلة.  
 

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الكلمات الدليلية : التجار , القمح , إيقاف الاستيراد , اليمن
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