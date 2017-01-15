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الشرق الأوسط

الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع جديدة شرق صنعاء

من قبل رووداو منذ 10 ساعات
الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع جديدة شرق صنعاء
الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع جديدة شرق صنعاء

رووداو - اربيل

استعاد الجيش اليمني، مسنوداً بمقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة من مسلحي جماعة الحوثيين في محافظة صنعاء، شرق العاصمة، بحسب مصدر عسكري.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري، قوله إن "وحدات الجيش (الموالي لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي) تمكنت من تحرير مرتفعي دوّه والعياني الإستراتيجيين، ودحر ميليشيات الحوثي والمخلوع (الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح) الانقلابية من عدة مواقع، بإسناد جوي من قوات التحالف العربي".

ولفت المركز نقلاً عن المصدر (لم يسمّه) إلى أن "الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد"، دون ذكر إحصائية دقيقة.

ولم يصدر عن الحوثيين، أية بيانات حول ما أعلنه المركز الإعلامي، فيما تتحفظ الجماعة عادةً على الإعلان عن خسائرها الميدانية.

وقبل حوالي أسبوعين، أفاد عبد الله الشندقي، الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية (مساندة للجيش) في صنعاء، أن "قرابة 75% من المواقع المهمة في مديرية نهم، باتت تحت سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة".

ومنذ أكثر من عام تدور اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة ثانية، في تلك المديرية الجبلية التي تبلغ مساحتها أكثر من ألف و800 كم مربع.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لمنع سيطرة الحوثيين وقوات صالح على كامل البلاد، بعد بسط نفوذهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.

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الكلمات الدليلية : الجيش اليمني, السيطرة, مواقع, صنعاء
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