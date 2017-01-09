مراسل رووداو: وتيرة العمليات العسكرية تصاعدت مؤخراً في اليمن

رووداو - أربيل



منذ ثلاثة أيام والمعارك على أشدها في جبهات مختلفة من اليمن حيث اندلعت معارك عنيفة في الساحل العربي من اليمن، وأعلنت خلالها قوات الرئيس اليمني سيطرتها على معسكر "العمري" الواقع في مديرية "ذباب" بمحافظة تعز بإسناد غارت لطيران التحالف ومشاركة مروحيات الاباتشي.



وبحسب مصادر عسكرية في الجيش اليمني التابع للحكومة فأنهم يواصلون زحفهم نحو منطقة" الجديدة " الواقعة بعد معسكر" العمري" باتجاه ميناء "المخاء" الذي يبعد عن المعسكر نحو 37كم .



وتدور المعارك حاليا في منطقة "الكدحة"، وموزع، والوازعية، وهي مناطق جبلية على الشريط الساحلي للبحر الاحمر التي لا زالت تحت سيطرة مسلحي أنصار الله وقوت الرئيس السابق .



وفي المقابل تقلل جماعة أنصار الله من أهمية المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحكومي الذي يسيطر أيضاً على منطقة باب المندب .



وعلى نفس الصعيد تدور المعارك في منطقة نهم ومديرية عسيلان غرب محافظة شبوة وعلى أطراف محافظتي مارب والجوف دون أن يحقق أي طرف انتصار يذكر.



بينما تتوالى إعلانات من قبل الحوثيين بصد زحوفات في منطقة" ذباب" وتلة النوبة وبعض مديريات محافظة تعز.



أدت هذه المعارك إلى مقتل عشرات من الطرفين وإصابة المئات خلال أربعة أيام، الجدير ذكره هنا أن طيران التحالف يعاود غارته على مواقع الحوثيين في منطقة "نهم" واصيب في غارة طلاب مدرسة تقع بالقرب من أحد المواقع التي تتمركز فيها مسلحي الحوثيين أدت الي مقتل ٤طلاب وإصابة ٨ آخرين هناك .



