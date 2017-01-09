العضوية

إضافة مساهمة كضيف

لن يتم عرض بريدك الالكتروني علنا
فوائد تسجیل الدخول/ادخل لتخصيص التعليق

التعليق كضيف

لن يتم عرض بريدك الالكتروني علنا
فوائد تسجیل الدخول/ادخل لتخصيص التعليق

تسجيل الدخول

أو تسجيل الدخول باستخدام
 

البريد الإلكتروني

 

الصفحة الرئیسیة  |  من نحن  |  أعلن معنا  |  اتصل بنا  |  خارطة الموقع
كوردى | Kurdî | English | Türkçe | عربي
Rudaw
کوردستان الشرق الأوسط العالم اقتصاد مقابلات اراء ثقافة و فن رياضة لایف ستایل ملتيميديا YourRudaw على الهواء
 
 

الشرق الأوسط

مراسل رووداو: وتيرة العمليات العسكرية تصاعدت مؤخراً في اليمن

من قبل اياد الموسمي منذ 8 ساعات
مراسل رووداو، إياد الموسمي في اليمن

رووداو - أربيل

منذ ثلاثة أيام والمعارك على أشدها في جبهات مختلفة من اليمن حيث اندلعت معارك عنيفة في الساحل العربي من اليمن، وأعلنت خلالها قوات الرئيس اليمني سيطرتها على معسكر "العمري" الواقع في مديرية "ذباب" بمحافظة تعز بإسناد غارت لطيران التحالف ومشاركة مروحيات الاباتشي. 

وبحسب مصادر عسكرية في الجيش اليمني التابع للحكومة فأنهم يواصلون زحفهم نحو منطقة" الجديدة " الواقعة بعد معسكر" العمري" باتجاه ميناء "المخاء" الذي يبعد عن المعسكر نحو 37كم .

وتدور المعارك حاليا في منطقة "الكدحة"، وموزع، والوازعية، وهي مناطق جبلية على الشريط الساحلي للبحر الاحمر التي لا زالت تحت سيطرة مسلحي أنصار الله وقوت الرئيس السابق .

وفي المقابل تقلل جماعة أنصار الله من أهمية المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحكومي الذي يسيطر أيضاً على منطقة باب المندب .

وعلى نفس الصعيد تدور المعارك في منطقة نهم ومديرية عسيلان غرب محافظة شبوة وعلى أطراف محافظتي مارب والجوف دون أن يحقق أي طرف انتصار يذكر.

 بينما تتوالى إعلانات من قبل الحوثيين بصد زحوفات في منطقة" ذباب" وتلة النوبة وبعض مديريات محافظة تعز.

أدت هذه المعارك إلى مقتل عشرات من الطرفين وإصابة المئات خلال أربعة أيام، الجدير ذكره هنا أن طيران التحالف يعاود غارته على مواقع الحوثيين في منطقة "نهم" واصيب  في غارة طلاب مدرسة تقع بالقرب من أحد المواقع التي تتمركز فيها مسلحي الحوثيين أدت الي مقتل ٤طلاب وإصابة ٨ آخرين هناك .

تعليقات

 
اضف تعليق جديد
يمكنك التعليق كضيف أو تسجيل الدخول للمزيد من الخصائص
الكلمات الدليلية : اليمن , العمليات العسكرية , مراسل رووداو
طباعة ارسل إلى صديقك
حفظ هذه القصة
658 مشاهدة
قصص ذات صلة
مراسل رووداو في اليمن يشارك ملتقى "أريج" الإعلامي في الأردن الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باحتجاز 64 شاحنة إغاثية على مداخل تعز قوات الرئيس اليمني تعلن إستعادة 14 موقعاً في صعدة الشرطة اليمنية تعلن القبض على 8 عناصر من داعش في عدن
المزید من اياد الموسمي
اليمن .. قيود اجتماعية ودينية تغيب مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية تلويح التجار بإيقاف استيراد القمح يهدد اليمن بأزمة جديدة اليمن.. إحياء ذكرى المولد النبوي وسط انتقادات شعبية للحوثيين
 

كن جزءا من رووداو!

شارك مقالات, صور و فيديوهات مع رووداو و العالم
شارك
مقالات   صور   فيديو

ماذا يقال

سيف العزاوي | 09/01/2017 07:46:31 م
العلاقات الاقتصاديه مع الاردن فاشله أولها استيراد المنتجات الاردنيه الصينينه الصنع وتغليفها وتصديرها للعراق ثانيا مد أنبوب النفط إلى ميناء العقبه...
تقرير
رئيس الوزراء العراقي يستقبل نظيره الأردني
| 9/1/2017 | (1)
رئيس الوزراء العراقي يستقبل نظيره الأردني
Mahmoud | 06/01/2017 05:33:02 م
انا سعيد بصحيفتكم اصدقائي
تقرير
مؤرخ كوردي: عائلة الأسد تنحدر من أصول كوردية
| 5/1/2017 | (1)
مؤرخ كوردي: عائلة الأسد تنحدر من أصول كوردية
بو ترامب السويدي | 06/01/2017 07:35:46 ص
بس تره رقص السيده عشتار آنو سومر هو رقص محزن جداً وحتى أنه يبكي بعض الذين يشاهدونها لأنه يعبر عن مقدار الأزمه والمأساةالتي يمر بها العراق
تقرير
استياء شعبي في بغداد ازاء اختيار
| 6/1/2017 | (1)
استياء شعبي في بغداد ازاء اختيار "راقصة" لمنصب رئيس اتحاد الصحافيين في أمريكا
احمد | 02/01/2017 12:48:48 ص
نعم لا ننسى دورك في تدمير العراق وبيع ثلث اراضيه الى داعش بارك الله فيك و بسيدك خامنئي
تقرير
خامنئي للمالكي: لن يُنسى دوركم في تاريخ العراق
| 1/1/2017 | (1)
خامنئي للمالكي: لن يُنسى دوركم في تاريخ العراق

في مكان آخر على رووداو

الموظفات النازحات بمخيم 5/12/2016 |

الموظفات النازحات بمخيم "حسن شام" يطالبن بصرف رواتبهن

لم يبق عندنا شيء لشراء المزید
كوردى   |   Kurdî   |   English   |   Türkçe | عربي
کوردستان   |   ناس وأماكن   |   الصفحة الرئیسیة   |   RSS   |   الشرق الأوسط   |   العالم   |   اقتصاد   |   مقابلات   |   اراء   |   لایف ستایل   |   YourRudaw   |   على الهواء
من نحن   |   سياسة الخصوصية   |   الشروط والأحكام   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   خارطة الموقع
القائمة البريدية   |   أسئلة وأجوبة   |   وظائف   |   زيارة الموقع القديم
جميع الحقوق محفوظة. © 2017 رووداو
0.156 seconds