مقتل قيادي بالقاعدة في غارة أمريكية وسط اليمن

رووداو - أربيل



قتل قيادي في تنظيم "القاعدة"، إثر غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية، استهدفت سيارته بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بحسب مصدر محلي.



وقال المصدر في تصريح صحفي إن "قيادي في تنظيم القاعدة يدعى عبد الغني قاسم الرصاص، لقي مصرعه مساء أمس، في غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار".



وأضاف المصدر أنه "من المرجح أن تكون الطائرة أمريكية، استهدفت القيادي بينما كان بداخل سيارته في منطقة مسورة بمحافظة البيضاء، التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثي)، وقوات الرئيس السابق،علي عبدالله صالح".



وفي 29 ديسمبر/كانون الأول لقي "أمير" تنظيم القاعدة في مديرية لودر بمحافظة أبين جلال الصيدي، وأربعة آخرين من رفقائه مصرعهم، في محافظة البيضاء أيضا، في غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار.



ومنذ سنوات، تشن طائرات بدون طيار أمريكية هجمات بين الحين والآخر، على عناصر تنظيم القاعدة في عدد من المحافظات اليمنية.



