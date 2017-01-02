الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع جديدة في صعدة معقل الحوثيين

رووداو – أربيل



أعلن الجيش اليمني، الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس الأحد، استعادة مواقع جديدة من جماعة أنصار الله الحوثيين، في محافظة صعدة، معقل الجماعة، شمالي البلاد.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، قوله إن "قوات الجيش دحرت المليشيا، (في إشارة لمسلحي الحوثي المسنودة بقوات الرئيس السابق صالح) من جبل الثار، جبل حبش، ومخنق صله، في جبهة البقع".



وأشار إلى أن "قوات الجيش كبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح"، لم يحدّد تفاصيل الخسائر بدقة، وأضاف الأثلة أن "الجيش استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها الميليشا بعد فرارها من المواقع".



يأتي هذا الإعلان بعد يوم من استعادة الجيش اليمني لمقر قيادة اللواء 101 مشاة، ومواقع أخرى من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين المسنودة بقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في منطقة البقع بمحافظة صعدة.



وتكتسب المواجهات العسكرية في محافظة صعدة أهمية استراتيجية، باعتبار صعدة معقل جماعة الحوثي ومركز انطلاقها، والمقر المفترض لتواجد زعيمها عبد الملك بدر الدين الحوثي، وبين الحين والآخر، تعلن القوات الحكومية اليمنية عن استعادة مواقع جديدة.