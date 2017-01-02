العضوية

إضافة مساهمة كضيف

لن يتم عرض بريدك الالكتروني علنا
فوائد تسجیل الدخول/ادخل لتخصيص التعليق

التعليق كضيف

لن يتم عرض بريدك الالكتروني علنا
فوائد تسجیل الدخول/ادخل لتخصيص التعليق

تسجيل الدخول

أو تسجيل الدخول باستخدام
 

البريد الإلكتروني

 

الصفحة الرئیسیة  |  من نحن  |  أعلن معنا  |  اتصل بنا  |  خارطة الموقع
كوردى | Kurdî | English | Türkçe | عربي
Rudaw
کوردستان الشرق الأوسط العالم اقتصاد مقابلات اراء ثقافة و فن رياضة لایف ستایل ملتيميديا YourRudaw على الهواء
 
 

الشرق الأوسط

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع جديدة في صعدة معقل الحوثيين

من قبل رووداو منذ 5 ساعات
قوات موالية لهادي قرب صعدة, أرشيفية
قوات موالية لهادي قرب صعدة, أرشيفية

رووداو – أربيل

أعلن الجيش اليمني، الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس الأحد، استعادة مواقع جديدة من جماعة أنصار الله الحوثيين، في محافظة صعدة، معقل الجماعة، شمالي البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، قوله إن "قوات الجيش دحرت المليشيا، (في إشارة لمسلحي الحوثي المسنودة بقوات الرئيس السابق صالح) من جبل الثار، جبل حبش، ومخنق صله، في جبهة البقع".

وأشار إلى أن "قوات الجيش كبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح"، لم يحدّد تفاصيل الخسائر بدقة، وأضاف الأثلة أن "الجيش استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها الميليشا بعد فرارها من المواقع".

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من استعادة الجيش اليمني لمقر قيادة اللواء 101 مشاة، ومواقع أخرى من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين المسنودة بقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في منطقة البقع بمحافظة صعدة.

وتكتسب المواجهات العسكرية في محافظة صعدة أهمية استراتيجية، باعتبار صعدة معقل جماعة الحوثي ومركز انطلاقها، والمقر المفترض لتواجد زعيمها عبد الملك بدر الدين الحوثي، وبين الحين والآخر، تعلن القوات الحكومية اليمنية عن استعادة مواقع جديدة.

تعليقات

 
اضف تعليق جديد
يمكنك التعليق كضيف أو تسجيل الدخول للمزيد من الخصائص
الكلمات الدليلية : الجيش اليمني , مواقع جديدة , صعدة , الحوثيون
طباعة ارسل إلى صديقك
حفظ هذه القصة
213 مشاهدة
قصص ذات صلة
مقتل 5 جنود يمنيين في إنفجار لغم شمال عدن قوات الرئيس اليمني تعلن إستعادة 14 موقعاً في صعدة الجيش اليمني يفصل 5 جنود لتعاطيهم "القات" الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باحتجاز 64 شاحنة إغاثية على مداخل تعز
 

كن جزءا من رووداو!

شارك مقالات, صور و فيديوهات مع رووداو و العالم
شارك
مقالات   صور   فيديو

ماذا يقال

احمد | 02/01/2017 12:48:48 ص
نعم لا ننسى دورك في تدمير العراق وبيع ثلث اراضيه الى داعش بارك الله فيك و بسيدك خامنئي
تقرير
خامنئي للمالكي: لن يُنسى دوركم في تاريخ العراق
| منذ 18 ساعة | (1)
خامنئي للمالكي: لن يُنسى دوركم في تاريخ العراق
amalina | 29/12/2016 03:06:00 ص
من الظلم ان تشبهون هاي المراة ~بمارلين مونرو ذات الجمال الاسطوري. اصلا مبين عليها الكبر وشكلها اقل من العادي و تصرفاتها لا تليق بعمرها
تقرير
بالفيديو.. شبيهة مارلين مونرو في مدينة ماردين بكوردستان تركيا
| 28/12/2016 | (1)
بالفيديو.. شبيهة مارلين مونرو في مدينة ماردين بكوردستان تركيا
حسين الاداني | 28/12/2016 03:06:47 م
ليكن كما تقول الحشد طائفي يقوده ايران ؟ ولكن الدواعش من اين ومن يقودهم اليست السعودية وقطر وبعض البلدان الاخرى . هذا الحشد الذي تتكلم عنه حرر ربع...
تقرير
الجبير: الحشد الشعبي في العراق مؤسسة
| 26/12/2016 | (1)
الجبير: الحشد الشعبي في العراق مؤسسة "طائفية" يقودها إيرانيون
زردشت | 26/12/2016 11:26:58 م
لييس للأكراد علاقه بالتسويه الوطنية ، نحن شعب ذات قوميه مختلفه، وتاريخ مع جميع جيراننا مؤلم ، وملي' بالغدر، نحن شعب نبحث عن الحربه والاستقلال.
تقرير
الحكيم: مشروع التسوية سيشمل إقليم كوردستان
| 26/12/2016 | (1)
الحكيم: مشروع التسوية سيشمل إقليم كوردستان

في مكان آخر على رووداو

الموظفات النازحات بمخيم 5/12/2016 |

الموظفات النازحات بمخيم "حسن شام" يطالبن بصرف رواتبهن

لم يبق عندنا شيء لشراء المزید
كوردى   |   Kurdî   |   English   |   Türkçe | عربي
کوردستان   |   ناس وأماكن   |   الصفحة الرئیسیة   |   RSS   |   الشرق الأوسط   |   العالم   |   اقتصاد   |   مقابلات   |   اراء   |   لایف ستایل   |   YourRudaw   |   على الهواء
من نحن   |   سياسة الخصوصية   |   الشروط والأحكام   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   خارطة الموقع
القائمة البريدية   |   أسئلة وأجوبة   |   وظائف   |   زيارة الموقع القديم
جميع الحقوق محفوظة. © 2017 رووداو
0.125 seconds